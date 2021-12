FC Barcelone - Mercato : Dembélé vers Chelsea, le Real Madrid a ferré un chouchou du PSG !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

MUNDO DEPORTIVO : « Le plan de Munich »

Mundo Deportivo donne quelques pistes au FC Barcelone pour faire un résultat à Munich demain en Ligue des champions (21h). La forte pression est notamment évoquée dans les 10 commandements de Xavi, qui devra faire sans son jeune attaquant Ansu Fati.

SPORT : « À l’assaut de Munich »

La bataille de Bavière est mise en avant par le journal catalan, qui assure que l’avenir d’Ousmane Dembélé sera décidé après la rencontre. Hier soir, sur le plateau de l’émission El Chiringuito, José Alvarez a affirmé que le Barça ferait une dernière offre à 8 millions d’euros par an pour le retenir. Eduardo Inda a cassé l’ambiance : « Au Barça, on est déjà sûr que Dembélé signera avec Tuchel à Chelsea. »

AS : « Finale et demie »

As se concentre sur les matches qui attendent respectivement l’Atlético Madrid et le Real Madrid contre le FC Porto et l’Inter Milan avec Antoine Griezmann et Luka Jovic en couverture. Dembélé est également très attendu du côté du FC Barcelone demain à Munich.

MARCA : « Tout un programme »

Marca se frotte les mains avant les chocs de ce soir en Ligue des champions, avec du suspense à tous les étages. Le quotidien madrilène rappelle que le stade Santiago-Bernabeu est un cauchemar pour les clubs italiens. Le Real Madrid aurait par ailleurs déjà « ferré Antonio Rüdiger », dixit d’Inda, rappelant que le défenseur allemand de Chelsea est aussi suivi par le PSG.