FC Barcelone : Mercato, dossier classé X, Messi dans le rouge... le Barça prêt à imploser !

MARCA : « Le pire rival au meilleur moment »

Marca se délecte des faiblesses du FC Barcelone cette saison en Liga, lui qui est déjà relégué à 8 points du Real Madrid au classement. Des Merengue en firme qui affrontent l’Inter Milan en Ligue des champions demain soir (21h).

AS : « Chiffres rouges »

AS préfère se consacrer aux chiffres inquiétants du FC Barcelone, notamment en attaque et notamment sur Lionel Messi. L’attaquant argentin vient de passer cinq journées de championnat sans marquer le moindre but ni même délivrer la moindre passe décisive.

MUNDO DEPORTIVO : « Dossier classé X »

Mundo Deportivo appâte ses lecteurs en faisant sa Une du jour sur un soi-disant « dossier classé X », qui correspond en réalité aux difficultés du FC Barcelone à marquer cette saison. Lors des quatre derniers matches, le Barça n’a marqué que trois fois après 54 tentatives ! L’arbitrage est également montré du doigt.

SPORT : « Eric Garcia, nouvelle offre »

SPORT sort une information mercato et assure que le FC Barcelone va relancer le dossier Eric Garcia. Une offre de 8 millions d’euros pourrait ainsi être formulée à Manchester City dès le mercato hivernal pour attirer le défenseur central espagnol. Le journal catalan note aussi que « les buts de Messi se font attendre en interne. »