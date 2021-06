FC Barcelone - Mercato : l’OM fait les affaires de Messi, du très beau monde pour CR7

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

MUNDO DEPORTIVO : « Sans la manière »

Mundo Deportivo est déçu de l’entrée en lice de l’Espagne à l’Euro hier à Séville (0-0) et évoque le mercato du FC Barcelone. Celui-ci pourrait être facilité par un échange avec Manchester City : Bernardo Silva et Joan Cancelo pourrait signer contre Ousmane Dembélé et Sergi Roberto.

SPORT : « Bon début... pas récompensé »

SPORT est plus élogieuse au sujet des débuts de la Roja en rappelant que celle-ci s’est procuré les meilleures occasions malgré le poteau d’Alexander Isak. Au niveau du mercato, le journal catalan confirme les départs attendus de Jean-Clair Todibo (OGC Nice) et Konrad De La Fuente (OM). Ces deux signatures pourraient rapporter 13,5 millions d’euros au FC Barcelone et permettre à Lionel Messi de voir plus de renforts arriver en cas de prolongation.

AS : « Siège sans but »

AS est frustré par le nul de l’Espagne contre la Suède et se focalise sur les débuts de Cristiano Ronaldo avec le Portugal contre la Hongrie (18h). « CR7 débutera avec des renforts, assure le quotidien madrilène. 60 000 supporters seront présents pour voir le crack portugais désormais mieux accompagné en sélection. »

MARCA : « Tout bien sauf un but »

Marca reste également sur sa faim devant la Roja mais préfère rester optimiste pour la suite de la compétition. Le choc entre la France et l’Allemagne, sorte de finale avant l’heure de l’Euro, est également mis en avant avec Kylian Mbappé et Toni Kroos.