FC Barcelone – Mercato : Lautaro Martinez a remballé le Real Madrid

Alors qu’il n’avait que 18 ans et sortait des équipes de jeunes du Racing, Lautaro Martinez (Inter Milan) a refusé de rejoindre la Castilla du Real Madrid.

Ce n’est aujourd’hui qu’une anecdote dans la carrière de Lautaro Martinez (Inter Milan, 22 ans). Anecdote racontée par son ancien président au Racing, Víctor Blanco mais elle ravira sans peine les supporters du FC Barcelone. Il y a quelques années, le chouchou de Lionel Messi aurait pu endosser la tunique du Real Madrid… Mais il a dit non.

Un caractère déjà très affirmé à 18 ans à peine

Dans un entretien à « Mundo Deportivo », le patron du club d’Avellaneda (l’un des quartiers de Buenos Aires) a confirmé l’information : « Quand il était dans notre équipe de jeunes et qu’il avait 18 ans, Lautaro a dit non à Madrid. Les recruteurs du Real sont venus le chercher. Ils nous ont offert un prêt avec une option d’achat importante. Cependant, Lautaro a rejeté cette possibilité parce qu’il voulait réussir au Racing d’abord. Et il est resté. Il n’a jamais douté. Il était très clair sur ses objectifs ».

Une marque de caractère forte qui ne sera pas de trop s’il venait à rejoindre le FC Barcelone avec le costume difficile du successeur désigné de Luis Suarez. Rappelons que Lautaro Martinez dispose dans son contrat d’une clause libératoire de 110 M€. Une somme importante compte-tenu de la crise économique que va générer le Covid-19…