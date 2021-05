FC Barcelone - Mercato : le clan Messi redonne espoir au PSG, une nouvelle recrue au Barça !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

MUNDO DEPORTIVO : « Wijnaldum, à point »

Mundo Deportivo assure que Georginio Wijnaldum est proche de signer au FC Barcelone malgré l’incertitude autour de Ronald Koeman. Un contrat de trois ans est évoqué, son agent serait confiant. Le journal catalan s'inquiète pour Lionel Messi. « Les discussions vont dans le bon sens mais il n’y a pas encore d’accord signé », glissent nos confrères. Avant de partir en direction de Buenos Aires, le clan Messi a ajouté : « Il n’y a rien de nouveau. » En l'état, le PSG peut donc garder espoir.

MARCA : « Cap sur la gloire »

Marca met en avant la finale de la Ligue Europa entre Villarreal et Manchester United (21h), la quatrième du nom pour Unai Emery. Le quotidien madrilène revient sur le sacre de l’Atlético Madrid et la prolongation de Luka Modric au Real Madrid. Le milieu croate est désormais lié à la Casa Blanca jusqu'en juin 2022.

AS : « La finale de tous »

AS met également le cap sur la finale de la Ligue Europa entre Villarreal et Manchester United mais aussi la réunion au sommet entre Ronald Koeman et Joan Laporta hier soir. Les possibles sanctions évoquées pour les dissidents de la Super Ligue sont craintes du côté de Madrid.

SPORT : « Koeman reste... pour le moment »

SPORT revient aussi sur la réunion entre Koeman et Laporta hier à Barcelone. Celle-ci n’aurait duré au bas mot qu’une petite demi-heure ! Le président du FC Barcelone sonderait déjà le marché pour sa succession... Le journal catalan confirme l’arrivée imminente de Wijnaldum au FCB.