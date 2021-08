FC Barcelone - Mercato : Messi a bien relancé le Real Madrid dans la course à Mbappé

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Le dossier Messi retrouve le second plan dans la presse madrilène. S'il est toujours question de la Pulga qui « étudie la proposition du PSG », Marca parle aussi de la tuile d'Agüero, blessé deux mois et c'est l'autrichien David Alaba, arrivé cet été libre du Bayern Munich et qui a réalisé un gros match contre Milan en amical dimanche (0-0) qui a les honneurs.

AS : « Mbappé, c'est possible ! »

Conséquence directe de l'arrivée probable de Lionel Messi à Paris, AS remet une pièce dans le dossier Kylian Mbappé (PSG) au Real Madrid, affichant sa confiance pour les Merengue de boucler l'opération cet été. L'effervescence des fans parisiens devant le Parc des Princes pour Messi est aussi mise en avant. Il est aussi question de la tuile qui frappe Kun Agüero.

Mundo Deportivo: « Messimania à Paris »

Le quotidien catalan s'attarde sur la ferveur qui touche Paris avec le dossier Lionel Messi, appuyant sur les rassemblements de supporters. Le média pense que l'Argentin peut rapidement donner son aval et signer dans les prochaines heures. Il est aussi question de la blessure d'Agüero qui pousse Ronald Koeman à solliciter le renfort d'un autre attaquant, des quatre capitaines désignés et de la jauge à 30000 du Camp Nou. Le Mercato du Real Madrid est aussi évoqué avec le « cas Odegaard » et le fait que le Qatar « s'éloigne » de Mbappé.

SPORT : « Messi destin Paris »

Il est aussi question de l'épilogue du dossier Messi à Paris du côté de SPORT. « L'Argentin pourrait voyager dans les prochaines heures pour retrouver Neymar ». La blessure de Kun Agüero jusqu'en novembre fait jaser. La jauge du Camp Nou cette saison, le fait qu'Umtiti réfléchit à des offres de France et de Turquie, la volonté de Pjanic de baisser son salaire pour retourner à la Juve ou encore les dossiers Ilaix et Collado ont également leurs mentions en Une.

