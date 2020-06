FC Barcelone – Mercato : Messi, bien blessé, anéantit le dernier rêve du Real Madrid

Le FC Barcelone va chercher à dégraisser pour offrir Lautaro Martinez à Lionel Messi cet été. Plusieurs joueurs sont ainsi déjà placés sur la liste des partants éventuels afin de faire entrer de l’argent frais dans les caisses du club blaugrana. Si le PSG semble avoir fait une croix sur le chouchou de Messi, le Real Madrid est encore loin d’avoir tiré un trait sur lui. Sky Italia affirme même que la Casa Blanca fait pression en coulisses pour débloquer le transfert de Martinez cet été !

« Les dirigeants de la Maison Blanche tentent de convaincre Lautaro Martinez de les rejoindre cet été malgré son envie de rejoindre le FC Barcelone, assure le média transalpin. Au Real Madrid, on considère le transfert de Kylian Mbappé impossible cet été. Il faut néanmoins voir s’il s’agit d’une manœuvre pour que Dortmund lâche du lest pour Haaland ou pour que le Barça hausse son offre pour Martinez ou d’un vrai intérêt pour le joueur argentin. »

Quoi qu’il en soit, l’intérêt réveillé du Real Madrid semble trop tardif pour éloigner Martinez de Messi. Nicolo Schira, spécialiste italien des transferts, l’assure : le buteur de l’Inter Milan a déjà fait son choix et ne rêve que d’évoluer aux côtés de son idole la saison prochaine. N’en déplaise à Zinédine Zidane. « S’il quitte l’Inter, Lautaro ira seulement au Barça, précise-t-il sur Twitter. Il est parvenu à un accord avec le club espagnol et veut jouer avec Messi. Le Barça prépare une nouvelle offre mais l’Inter veut le paiement de sa clause (111 M€) ou au moins 90 M€ plus un joueur. »

Par ailleurs, le Barça a donné aujourd’hui des nouvelles officielles de Messi en confirmant une petite contracture au quadriceps de la jambe droite, tout en précisant qu’il devait rester prudent avant la reprise de la Liga la semaine prochaine. Le doute à propos de sa présence face au Real Majorque ne s’est donc pas encore estompé. Loin de là.

