FC Barcelone - Mercato : Messi coincé entre Haaland et Agüero, le PSG snobé !

SPORT : « Kun low cost »

SPORT donne la vedette à Sergio Agüero en Une en expliquant que le FC Barcelone est intéressé par sa signature à condition que l’attaquant argentin fasse des sacrifices au niveau salarial. « Le PSG souffre pour passer en demies », relève encore le journal catalan à propos de l'exploit parisien contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

MUNDO DEPORTIVO : « Plan Haaland »

Mundo Deportivo titre sur Erling Haaland en expliquant que le FC Barcelone reste en course... mais plutôt pour le mercato d’été 2022. « Le Barça lui a assuré qu’il serait un joueur référent, au contraire du Real Madrid », observe le journal catalan. « Douce défaite du PSG : le champion KO », relève-t-il discrètement à propos de l’exploit parisien en C1.

AS : « Sans peur à Anfield »

AS se consacre au quart de finale retour de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid à Anfield Road (21h). « Le champion tombe », note-t-il au sujet du Bayern Munich. Enfin, le quotidien madrilène évoque aussi un e rencontre entre Joan Laporta et Lionel Messi. « Laporta a déjà sa photo, une accolade mais sans prolongation actée », ironisent nos confrères.

MARCA : « Demies Road »

Marca concentre également ses efforts sur le choc Liverpool-Real Madrid et évoque lui aussi à peine l’exploit du PSG contre le Bayern Munich (3-2, 0-1). « Le PSG passe en demies après une nuit inoubliable », conclut-il avec une légère pointe d’enthousiasme.