FC Barcelone - Mercato : Messi échappe à un massacre, Ronaldo joue pour le Real Madrid !

MUNDO DEPORTIVO : « Échange »

Mundo Deportivo donne de plus en plus d’importance au possible échange entre Antoine Griezmann et Joao Felix (Atletico Madrid) au mercato. L’idée ferait son chemin dans les deux camps d’autant que le FC Barcelone envisage une saignée cet été.

SPORT : « Massacre dans le vestiaire »

SPORT confirme « une boucherie dans le vestiaire » du FC Barcelone au mercato. En résumé, tous les joueurs seront mis sur le marché... sauf Lionel Messi ! « Le Barça est confiant quant à l’idée de tirer d’importants bénéfices avec des ventes cet été, explique le journal catalan. Les tauliers doivent baisser leur salaire sous peine de se voir montrer la sortie. » Ambiance...

AS : « La F1 est un club de gosses millionnaires »

AS donne la parole au pilote de F1 Lewis Hamilton mais ne manque pas d’évoquer le cas Kylian Mbappé au Real Madrid. Comme déjà évoqué plus tôt ce matin, l’attaquant du PSG n’envisagerait plus de lier son avenir à celui de Zinédine Zidane au mercato.

MARCA : « Ronaldo joue pour le Real Madrid »

La course au titre fait la Une de Marca, qui s’est penché sur le choc à distance entre le Real Madrid et l’Atlético Madrid. En cas de défaite des Colchoneros à Valladolid et de succès des Merengue à domicile contre Villarreal (18h), ces derniers seraient sacrés. Florentino Pérez compterait sur Ronaldo pour faire barrage aux hommes de Diego Simeone. « Ronaldo joue pour le Real Madrid, assure le quotidien madrilène. Le président de Valladolid sait qu’un triomphe devant l’Atlético sacrerait son ancien club, lui qui entretient très spéciale avec Pérez et Zidane. »