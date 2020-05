FC Barcelone – Mercato : Messi presque Madrilène, la révélation explosive !

true

Lionel Messi (32 ans), qui coule des jours heureux au FC Barcelone, aurait très bien pu rejoindre la banlieue de Madrid en 2008, afin de porter les couleurs de Getafe.

Quand Lionel Messi parle, tout le monde écoute. Surtout les dirigeants du FC Barcelone. Véritable icône en Catalogne, l’attaquant argentin répète à l’envi qu’il faut des joueurs de grand talent à ses côtés afin de regagner un jour la Ligue des champions. Le temps presse puisque « La Pulga » fêtera ses 33 ans cet été.

Toute la légende autour de Messi n’aurait peut-être pas pu se mettre en place si l’attaquant argentin avait pu rejoindre Getafe dans la banlieue madrilène, sous forme de prêt, en 2008. « Lors de la première ou deuxième année de Messi au Barça, on avait presque bouclé son arrivée en prêt à Getafe. Mais à la fin, Rijkaard n’a pas accepté et on est resté sur notre faim », a lancé le président du club madrilène Angel Torres dans Marca.

Guardiola était dans les cartons de Messi à Getafe

Non content de son effet, Torres a même affirmé qu’en 2008, Josep Guardiola aurait aussi pu débarquer en tant que coach ! « Un jour, j’étais en Suisse avec Txiki Begiristain (directeur sportif du Barça à l’époque, NDLR), et le plan était que Laudrup soit coach du Barça et que nous on récupère Guardiola, parce que Laporta (le président, NDLR), n’était pas convaincu par Pep », a-t-il ajouté.

La suite, tous les amateurs de ballon rond la connaissent : Messi et Guardiola ont marché sur la planète football pendant plusieurs années en donnant même quelques fessées au vrai rival madrilène, le Real de José Mourinho.