FC Barcelone - Mercato : revirement pour Dembélé et Depay, c’est chaud avec le Real Madrid !

Zapping But! Football Club Top 10 : 19 eme journée de Ligue 2 BKT

SPORT : SUPERCLASICO »

Le choc entre le Real Madrid et le FC Barcelone (20h) vaudra son pesant d’or en Arabie Saoudite. Carlo Ancelotti n’a pas hésité à parler de ce Superclasico comme un tournant de la saison et mettra son équipe type en place. De son côté, l'agent d’Ousmane Dembélé n’écarte plus une prolongation au Barça !

MUNDO DEPORTIVO : « La Mecque du football »

Mundo Deportivo ne fait rien pour refroidir l’ambiance autour du Superclasico et évoque l’avenir de Memphis Depay. Le milieu offensif du Barça, épinglé par Xavi hier en conférence de presse, serait dans le viseur de trois clubs cet hiver : l’AC Milan, l’Inter Milan et la Juventus Turin. L'ancien crack de l'OL pourrait ainsi décoincer l'arrivée d'Alvaro Morata au Barça.

AS : « Magiciens d’Orient »

Si le quotidien madrilène fait sa Une du jour sur le match au sommet entre le Real Madrid et le FC Barcelone, il explique qu’Ousmane Dembélé a pris la décision de partir libre en fin de saison. La Premier League, où Chelsea et Newcastle lui font de l’œil, aurait désormais ses faveurs.

MARCA : « Tempête dans le désert »

Marca lance le Superclasico à sa manière : « Un Real Madrid bouillant affronte un FC Barcelone affaibli depuis deux ans. » Le milieu allemand Toni Kroos a bien emboité le pas du quotidien madrilène : « Je ne regarde pas le Barça, j’ai autre chose à faire. » Ambiance...

Revista de prensa del 12 de enero https://t.co/IUVuJmaQzd — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) January 12, 2022