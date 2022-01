FC Barcelone - Mercato : un chouchou de Messi au PSG sacrifié pour Dembélé ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

SPORT : « Héros »

Sport met à l’honneur Rafal Nadal, devenu le premier joueur de tennis à atteindre les 21 titres du Grand Chelem avec son sacre d’hier à l’Open d’Australie devant Daniil Medvedev. Un possible échange de joueurs entre le PSG et le FC Barcelone pour Ousmane Dembélé serait bel et bien à l’étude.

MUNDO DEPORTIVO : « Le meilleur de l’Histoire »

Vainqueur de son 21e Grand Chelem hier à Melbourne devant une foulée acquise à sa cause, Nadal est le héros de toute l’Espagne. Le Majorquin, toujours aussi humble et déterminé, dépose ainsi ses grand rivaux Roger Federer et Novak Djokovic, qui lui ont rendu hommage.

AS : « Le plus grand »

As se joint à ses concurrents pour rendre hommage à la légende Nadal mais se penche également sur le dossier Dembélé. Selon le quotidien madrilène, deux joueurs intéressent le Barça au PSG : Juan Bernat et Angel Di Maria, grand ami de Lionel Messi. Le cas Mauro Icardi est plus flou.

MARCA : « 21 »

En une seule phrase, le quotidien madrilène résume parfaitement la pensée qui entoure Nadal après son 21e titre du Grand Chelem : « Quand on te dit que quelque chose est impossible, pense à Rafael Nadal. » Le mercato n'est même pas évoqué en Une !

