FC Barcelone - Mercato : une recrue phare pour Messi, un ancien du PSG flirte avec le Real Madrid

MARCA : « Ça commence mal »

Marca revient sur le nul décevant de l’Espagne hier contre la Grèce (1-1) en ouverture de ses éliminatoires à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un but d’Alvaro Morata n’a pas suffi à masquer les apparences de la Roja. Par ailleurs, le travail de Raul sur le banc du Castilla est loué au Real Madrid.

AS : « Couac à Grenade »

AS est également très déçu de la prestation des hommes de Luis Enrique hier à Grenade face à la Grèce, qui a égalisé sur penalty. Un volet sur le mercato est ouvert par le quotidien madrilène, qui explique que l’ancien du PSG Moussa Diaby (Bayer Leverkusen, 21 ans) plaît au Real Madrid cet été.

MUNDO DEPORTIVO : « La Roja piétine »

Mundo Deportivo n’est pas non plus très tendre avec l’Espagne après sa prestation terne hier contre la formation hellène. Le journal catalan revient également sur le cauchemar traversé par Ansu Fati au FC Barcelone, lui qui pourrait subir une nouvelle opération du ménisque.

SPORT : « Historique Pedri »

SPORT arrive à retirer un point positif du nul de la Roja avec la première apparition de Pedri chez les A. Il est le sixième plus jeune espagnol à intégrer les rangs de la sélection espagnole. Le journal catalan expose les plans de Ronald Koeman au mercato. « Trois recrues low cost et une star » détaillent nos confrères. Georginio Wijnaldum, Memphis Depay, Eric Garcia et enfin Erling Haaland seraient les heureux élus !