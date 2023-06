FC Barcelone - Mercato : Xavi en dit plus sur l’avenir de Messi et met un taquet à Mourinho

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

La question sempiternelle sur le possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone est revenue en pleine tête de Xavi dès le début de sa conférence de presse. Et l'entraîneur du Barça ne s’est pas défilé. « Les priorités sont très claires. J'aimerais que Léo revienne. Il sait, je lui ai déjà parlé, a-t-il indiqué. Je ne peux pas trop parler de planification, de signatures et de départs, car nous dépendons de la Liga et du plan de faisabilité. Les choses seront décidées à partir de là. Le club connaît mes priorités en matière de postes et de noms. Le club est optimiste concernant le OK de La Liga. Avec Messi, je suis dans l'attente, pas nerveux. Je lui ai parlé et je serais ravi de son potentiel retour, non seulement en tant qu'entraîneur mais aussi en tant que culé. Messi et un milieu défensif sont mes priorités. »