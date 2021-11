FC Barcelone - Mercato : Xavi fonce sur Ziyech, le Real Madrid fond sur Mbappé et Haaland !

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

SPORT : « Option Ziyech »

Le journal catalan Sport affirme que le FC Barcelone a l’intention de se rabattre sur Hakim Ziyech en cas d’échec sur la piste Raheem Sterling. Pas titulaire avec Thomas Tuchel à Chelsea, l’international marocain pourrait être prêté dès le mercato hivernal au club catalan.

MUNDO DEPORTIVO : « Muguruza, la grande occasion »

Si Mundo Deportivo confirme que le FC Barcelone garde « Karim Adeyemi sous contrôle », il se focalise sur la finale du Masters féminin au Mexique qui verra peut-être l’Espagnole Garbine Muguruza être la première Espagnole sacrée dans le tournoi des As.

AS : « Trident anti-Cheiks »

As sort une Une en guise de réponse au débat sur les clubs-Etats soulevés par Frank McCourt ce week-end à l’OM. Le quotidien madrilène assure que le Real Madrid va se renforcer en attaque pour répondre au PSG et Manchester City. On apprend ainsi qu’il tentera sa chance dès janvier 2022 pour Kylian Mbappé, qu’il prolongera Vinicius Junior incessamment sous peu et enfin qu’il compte sur l’envie d’Erling Halland de vivre en Espagne pour l’attirer à l’été 2022.

MARCA : « Autre luxe du tennis espagnol »

Marca se frotte les mains devant la qualité du tennis espagnol qui a envoyé deux joueuses en demi-finale du Masters de Guadalajara avec Muguruza, donc, et Paulo Badosa. La blessure de Gareth Bale avec le Pays de Galles agace au Real Madrid. Et ce n'est pas la première fois.

