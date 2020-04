FC Barcelone – Mercato : Zidane et le Real Madrid déboulent sur une piste défensive

true

A l’instar du FC Barcelone, le Real Madrid serait très intéressé par le polyvalent ailier autrichien du Bayern Munich, David Alaba (27 ans).

Régulièrement cité du côté du FC Barcelone, David Alaba (Bayern Munich, 27 ans) plairait aussi beaucoup à Zinédine Zidane et au Real Madrid. En effet, selon « Bild », le coach des Merengue songerait à se lancer sur le dossier de l’ailier autrichien, dont la polyvalence peut être un réel atout au sein de la Maison blanche.

Une bataille de poids lourds à venir pour David Alaba (Bayern Munich)

Si, jusqu’à présent, le dossier Alaba était compliqué car très onéreux, la situation contractuelle du natif de Vienne (fin de contrat en juin 2021) commence à faire réfléchir. Il faut dire que les discussions autour d’une prolongation en Bavière sont au point mort et que, forcément, l’idée est dans toutes les têtes.

De son côté, David Alaba n’est pas pressé de prolonger. « Barcelone et le Real Madrid sont les équipes qui séduisent le plus Alaba », poursuit « Bild ». Pour les Blaugranas comme pour les Merengue, le dossier ne sera toutefois pas simple. Non vendeur, le Bayern Munich ne compte pas faire de cadeau sur le dossier et réclamera encore un transfert conséquent pour l’ancien joueur de l’Austria de Vienne. A Pini Zahavi, son nouvel agent, de faire un miracle pour autoriser sa sortie…