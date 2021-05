FC Barcelone : Messi assène un coup bas au Real Madrid, Benzema première victime !

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

MUNDO DEPORTIVO : « Confiance en Messi »

Mundo Deportivo met en avant la petite escapade de Lionel Messi à Madrid hier pour rendre visite à son ami Luis Suarez en famille. Le journal catalan se fait par ailleurs l'écho de la confiance affichée par Joan Laporta quant à la continuité du prodige argentin au FC Barcelone malgré un contrat qui expire en juin.

MARCA : « Messi, le n°12 de l’Atlético »

Marca réagit également sur la présence surprenante de Messi à Madrid et lie directement celle-ci à sa manière à lui de supporter l’Atlético Madrid dans sa bataille à distance avec le Real Madrid pour le titre. Selon lui, il s'agirait d'un coup bas aux Merengue. Le grand retour de Karim en équipe de France est à peine évoqué en bandeau.

SPORT : « Un cycle a pris fin »

SPORT revient sur les mots forts employés par Joan Laporta hier, annonçant la fin d’un cycle au FC Barcelone. La priorité du club catalan est claire : prolonger Messi et oublier pour l’instant tout autre transfert juteux.

AS : « Pardonné »

AS est finalement le seul grand quotidien espagnol à faire sa Une sur le retour de Benzema chez les Bleus. Nos confrères mettent l’accent sur l’attaque rêvée qu’il pourrait former avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, la « MGB ».