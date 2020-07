FC Barcelone : Messi & Co hissent le drapeau blanc devant le Real Madrid

true

La presse espagnole réagit au nul décroché par le FC Barcelone contre l’Atlético Madrid mardi au Camp Nou, qui semble sacrer le Real Madrid avant l’heure.

Le FC Barcelone pourrait compter quatre points de retard sur le Real Madrid ce jeudi et presque faire une croix sur le titre de champion. C’est ce qu’il faut résumer de la revue de presse du jour en Espagne. Les quotidiens catalans SPORT et Mundo Deportivo se rejoignent sur « la peine maximale » subie par les partenaires de Lionel Messi dans la course au titre après avoir été accrochés par l’Atlético hier au Camp Nou (2-2).

Le 700e but de Messi ne cache pas la misère

Le 700e but en carrière de Lionel Messi n’y changera rien, selon Marca : « Le Barça a hissé le drapeau blanc. » Cela laisse clairement entendre que, s’il s’impose jeudi au Bernabeu contre Getafe (22h), le Real Madrid aura fait un grand pas vers le sacre en Liga. Chose assez inespérée avant le confinement.