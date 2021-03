FC Barcelone : Messi n'échappe pas à la polémique après la remontada

Zapping But! Football Club Liga : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

MARCA : « Séville a perdu son siège »



Marca met en avant la remontada du FC Barcelone contre le FC Séville en demi-finale retour de la Coupe du Roi mercredi au Camp Nou (3-0 ap) en rappelant que Lucas Ocampos a raté un penalty qui aurait pu changer le cours du match.

AS : « En finale avec une polémique »



AS sort une polémique qui embrase l'Espagne à propos de cette même rencontre. Le FC Séville est en effet persuadé que l’arbitre a publié un penalty de Clément Lenglet et un rouge pour Oscar Mingueza alors que la formation andalouse a terminé la rencontre à 9 contre 11 avec les rouges de Fernando et Luuk De Jong !

MUNDO DEPORTIVO : « Épique »

Mundo Deportivo se délecte de la remontada du FC Barcelone et met en avant les performances de Gerard Piqué et de Martin Braithwaite, buteurs. Toujours du côté des individualités, Josep Pedrerol a descendu Lionel Messi. « Au final, c’est vrai que Messi est absent lors des matches importants, a relevé le journaliste espagnol sur le plateau d’El Chiringuito. Contre Séville, c’est comme s’il n’était pas là. »

SPORT : « Grandiose »

SPORT savoure également la remontada du Barça en mettant en lumière l’état d’esprit des joueurs de Ronald Koeman, amenés par un but splendide d’Ousmane Dembélé. Victor Font, candidat à la présidence, a aussi la parole : « Le Barça doit changer de haut en bas. » Vaste programme !