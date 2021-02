FC Barcelone : Messi et Suarez s’offrent une revanche éclatante à distance

MARCA : « Et is régalent Suarez... »



Marca ne fait pas dans la dentelle ce lundi et lie directement les problèmes du FC Barcelone à la réussite de Luis Suarez, meilleur buteur de Liga après ses 14 réalisations sous le maillot de l’Atlético Madrid. « Il continue de briller alors que le Barça va de tourmente en tourmente », assure le quotidien madrilène.

AS : « L’Atlético se met à 100 »



Pour AS, le leader madrilène a atteint un vrai cap cette saison et rappelle que les Colchoneros ont bouclé cette première moitié de saison avec 50 points, doit 10 de plus que ses poursuivants FC Barcelone et Real Madrid.

MUNDO DEPORTIVO : « Revanche et deuxièmes »

Mundo Deportivo met en avant la victoire précieuse du FC Barcelone hier au Camp Nou face à l’Athletic Bilbao, avec un sublime coup-franc de Lionel Messi (2-1). Il s’agit d’une belle revanche de l’attaquant argentin aux rumeurs sur son contrat en or révélées hier par El Mundo.

SPORT : « Messi n’a pas de prix »

SPORT lie également le but décisif de Messi aux rumeurs relatives au contrat faramineux qu’il aurait signé avec le FC Barcelone. « La Pulga » serait même prête à porter plainte contre El Mundo et toutes les personnes qui auraient eu accès à ce document confidentiel.