FC Barcelone : Messi fait un geste fort vers ses dirigeants, la « HBA » révolutionne le Real Madrid

MARCA : « Sans filet mais avec Hazard »



Marca évoque l’importance de la confrontation entre le Real Madrid et l’Inter Milan en Ligue des champions (21h). Les Merengue sont confiants grâce à leur nouvelle triplette : Eden Hazard, Karim Benzema et Marco Asensio. À Madrid, on commence déjà à nommer l’association « HBA », une sorte de substitut à la fameuse « BBC » (Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo). « Les trois peuvent marquer une époque », s’est même aventuré à affirmer hier Zinédine Zidane.

AS : « C’est une finale »



AS pointe aussi l’aspect décisif du match entre le Real Madrid et l’Inter Milan et qualifie cette rencontre de « finale » avec le « malheur au vaincu. » Romelu Lulaku absent, Lautaro Martinez ou Achraf Hakimi devront sans doute endosser le rôle du sauveur des Nerazzurri, qui n’ont toujours pas gagné cette saison en C1 (tout comme les Merengue).

Revista de prensa del 3 de noviembre https://t.co/aKmc93Jgd5 — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) November 3, 2020

MUNDO DEPORTIVO : « Alarme Covid »

Mundo Deportivo s’affole sur la tenue du match entre le FC Barcelone et le Dynamo Kiev, programmé mercredi en Catalogne. Si encore un cas est positif au Covid-19 dans les rangs ukrainiens, la rencontre sera officiellement reportée !

SPORT : « Ter Stegen à point »

SPORT assure que si le match devait se jouer, ce serait sans doute l’occasion pour Marc-André ter Stegen de faire son grand retour après sa longue blessure. Par ailleurs, Carles Tusquets a annoncé la tenue des élections à la présidence en janvier 2021 et un mercato seulement si la pandémie le permet. Avant cela, le président par interim du FC Barcelone a salué la baisse de salaire actée par Lionel Messi : « L’idée est de reporter les paiements et de parvenir à un accord favorable à toutes les parties. Il y a une très bonne prédisposition de la part de tous, également de Leo Messi et de ses représentants. »