FC Barcelone : Messi impose un régime de terreur en interne, les révélations explosives !

Le cas Lionel Messi (33 ans) continue de faire jaser au FC Barcelone. Quand ce n’est pas l’avenir de l’attaquant argentin qui est au cœur des débats, c’est son influence au sein du club catalan qui est pointée du doigt. Eric Olhats, ancien conseiller d’Antoine Griezmann, s'est ainsi livré sans détour sur le comportement de Messi. En dépeignant un homme sans foi ni loi au-delà de son attitude avec le champion du monde tricolore.

« Antoine est arrivé dans un club en grosse difficulté où Messi a des vues sur tout. Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon oeil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. J’ai toujours entendu Antoine dire qu’il n’y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l’inverse. C’est le régime de la terreur. Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui », explique-t-il dans France Football.

Messi ne voulait pas de Griezmann

Olhats ne s’est pas arrêté en si bon chemin et prend le cas Griezmann plus précisément pour bien faire comprendre celui qu’est vraiment Messi en interne. « Antoine ne rentrera jamais en conflit ouvert avec qui que ce soit. Ce n’est pas du tout son truc. Et ce n’est pas un manque de courage ou de personnalité. C’est un épicurien. Il aime le foot et veut jouer, rien d’autre. Pour lui, c’est stérile d’aller au combat. C’est le club qui est malade, pas lui, poursuit-il. La saison dernière, à l’arrivée d’Antoine, Messi ne lui parlait pas, ne lui filait pas de ballon. Il a créé un vrai traumatisme pour une adaptation plus que négative. Ç’a forcément laissé des traces. »