FC Barcelone : Messi prépare une riposte cinglante au brillant Real Madrid

MARCA : « Beaucoup de Madrid »

Marca savoure le derby madrilène remporté haut la main par le Real Madrid devant l’Atlético Madrid hier (2-0). L’ossature Kroos - Modric - Benzema est notamment mise en avant pour expliquer la supériorité des Merengue sur les Colchoneros.

AS : « Le Real remonte en Liga »

AS a choisi la sobriété pour commenter un succès du Real Madrid pourtant très parlant. « L’équipe merengue était vraiment supérieure », apprécie néanmoins le quotidien madrilène qui explique aussi que Joao Felix était très énervé lors de son remplacement par Diego Simeone...

Revista de prensa del 13 de diciembre https://t.co/IjK1YHeY7s — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) December 13, 2020

SPORT : « Plus de buts que de matches »

En réponse à la brillante victoire du Real Madrid, SPORT se focalise sur le match entre le FC Barcelone et Levante (21h) et met en vedette Lionel Messi. L’attaquant argentin, qui totalise 378 buts en 365 au Camp Nou, pourrait faire parler la poudre puisqu’il a toujours gagné à domicile contre Levante... face à qui il compile 12 buts et 10 passes décisives en 11 confrontations en Catalogne !

MUNDO DEPORTIVO : « Déjà une réaction »

Mundo Deportivo mise également sur une réaction d’orgueil du FC Barcelone et de Messi devant Levante. À ce titre, le journal catalan estime que Ronald Koeman pourrait donner du temps de jeu à Puig et Konrad.