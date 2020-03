FC Barcelone : Messi, sa position radicale a trouvé un écho au Real Madrid 

true

Capitaine du FC Barcelone, Lionel Messi (32 ans) n’a pas caché son amertume après avoir été traîné avec ses coéquipiers dans la boue ces derniers jours.

Capitaine du FC Barcelone, Lionel Messi (32 ans) n’a pas caché son amertume après avoir été traîné avec ses coéquipiers dans la boue ces derniers jours.

Si le FC Barcelone continue de ne plus tourner rond, Lionel Messi va finir par distribuer autant de tacles que de passes décisives. Ce n’est pas une mince affaire, mais l’attaquant argentin commence à sortir du bois très (trop ?) régulièrement pour rétablir quelques vérités. Cela fait déjà deux fois depuis le début de l’année civile…

À chaque fois, « La Pulga » stigmatise un comportement néfaste de ses dirigeants. Lundi, c’est pour affirmer haut et fort que le vestiaire blaugrana ne s’est jamais élevé contre une baisse des salaires. Mieux, que ses coéquipiers et lui-même l’avaient mise en place pour faire face à la crise sanitaire. Quand on sait que Messi a récemment fait un don important à un hôpital catalan, on peut décemment le croire. Cette position radicale a trouvé un écho au Real Madrid.

#PortadaSPORT 📰 👏 ¡GRACIAS! 🔝 Messi y el resto de jugadores aceptan públicamente la rebaja salarial del 70% 💥 Entrevista completa a Josep Maria Bartomeu https://t.co/aeIMAnKvVk — Diario SPORT (@sport) March 30, 2020

Alors que le FC Barcelone vient donc de trouver un accord pour une baisse de 70% des salaires, El Pais annonce que la Casa Blanca devrait lui emboiter le pas prochainement (sections football et basketball comme au Barça). « Si ça ne joue pas, ils ne pourront pas tout toucher », a d’ailleurs confié une source interne au club au quotidien espagnol. Le pourcentage de réduction des salaires n’a pas été précisé, mais nos confrères précisent que les dirigeants merengue avaient tablé sur 161,3 M€ de revenus « supporters et stade », 179,8 M€ grâce aux retransmissions TV et 371,2 M€ grâce au marketing.