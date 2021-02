FC Barcelone : Messi sous pression, Zidane a les meilleurs au Real Madrid

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

MARCA : « Il faut donner le change au retour »



La bicyclette d’Olivier Giroud qui a donné la victoire à Chelsea hier à Madrid contre l’Atlético (1-0) au terme d’une partie cadenassée est à la Une de Marca, qui encourage les hommes de Diego Simeone de faire mieux au retour. La pression est aussi mise sur Lionel Messi et le FC Barcelone à Elche (19h). « C’est le dernier train à prendre en Liga », affirme le quotidien madrilène.

AS : « J’ai les meilleurs »



AS se concentre sur le choc entre l’Atalanta et le Real Madrid à Bergame pour le compte des 8es de finale aller de la Ligue des champions (21h). Zinédine Zidane a une totale confiance en son équipe, qu’il voit aller en finale. Là aussi, le coup de pression de Ronald Koeman sur Messi et les poids lourds du Barça est mis en avant.

SPORT : « Recruté »

SPORT fait sa couverture du jour sur le recrutement de Pau Gasol au FC Barcelone en version basket. Koeman est placé en manchette de haut de page avec le message qu’il a encore répété hier en conférence de presse : « Nous pouvons le faire. »

MUNDO DEPORTIVO : « NBARÇA »

L’arrivée de l’ancien pivot dominant espagnol de NBA au Barça fait également les choux gras de Mundo Deportivo qui parle à peine de la défaite de l’Atlético Madrid et du choc du Real Madrid ce soir en Italie. Là aussi, le coup de pression de Koeman est relayé. « Il a demandé un compromis aux vétérans du vestiaire, convaincu que la Liga et la Coupe sont encore à portée », explique le journal catalan.