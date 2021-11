FC Barcelone, OM, OL, Stade Rennais - Mercato : un club a dégainé pour Umtiti !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Alors que la situation de Samuel Umtiti au Barça est une affaire complexe, un club européen s’intéresse à l’ancien lyonnais. D’après le journaliste Pedro Almeida, expert du marché des transferts au Portugal, le Benfica Lisbonne se penche en effet sur l’option d’un prêt. Le club portugais souhaite pallier l’absence de son défenseur central Lucas Verrisimo blessé pour le reste de la saison.

Le mercato hivernal devrait être la période où pourrait se produire ce transfert sous forme de prêt. Un seul couac est à redouter : le salaire élevé d'Umtiti. Pour surmonter cette étape difficile, le Benfica sait qu’il devra faire un effort financier. Reste à voir si le principal concerné acceptera une telle proposition.

Pour rappel, l'OM et le Stade Rennais étaient venus aux renseignements cet été.

Benfica will try a possible loan of Samuel #Umtiti in the January market (Lucas #Veríssimo is out for the rest of the season). 🇨🇵



The next game in Barcelona for Champions may also serve for the Portuguese club present a first proposal for the French central. 🔴 #SLB #FCB