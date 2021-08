FC Barcelone, OM, PSG - Mercato : c’est réglé pour Coutinho, Mbappé torpille déjà le Real Madrid

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

MUNDO DEPORTIVO : « Un lion contre les lions »

Mundo Deportivo compte sur Memphis Depay pour enflammer le choc entre le FC Barcelone et l’Athletic Bilbao lors de la 2e journée de Liga à San Mames (22h). Ronald Koeman, lui, a tranché l’avenir de Philippe Coutinho : « Je compte sur lui. » Fin du rêve pour l’OM ?

MARCA : « Et si Mbappé arrive... »

Marca se projette déjà sur l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid et affirme que l’attaquant du PSG y ferait plusieurs victimes dans le onze de Carlo Ancelotti. Puisque Karim Benzema est indéboulonnable, Eden Hazard ou Gareth Bale serait forcément sur le banc. Vinicius Junior et Marco Asensio auraient également moins d’options de briller.

SPORT : « KOEMAN MUSCLE SON JEU »

Au-delà du premier examen attendu par le Barça à Bilbao en Liga, SPORT revient sur les passages forts de Koeman hier en conférence de presse. Notamment au sujet des dossiers chauds du mercato. Après son désir clamé haut et fort de conserver Coutinho, il a ainsi insisté pour garder Martin Braithwaite et confirmé que Miralem Pjanic et Samuel Umiti devraient partir pour le bien de tous.

AS : « Plan Mbappé »

AS dévoile la stratégie finale du Real Madrid pour faire signer Mbappé au mercato : Maintenir ouverte une ligne de négociation avec le PSG et ne pas interférer dans les plans du club avec son joueur; ne pas faire de déclarations qui agacent l’émir du Qatar; attendre le 30 août avec une offre ferme si rien n’avance et enfin que Mbappé reste inflexible sur son intention de ne pas prolonger son contrat.