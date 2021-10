FC Barcelone, OM, Stade Rennais : Umtiti vide son sac, du très lourd sur le nouveau Messi !

Zapping But! Football Club Top10 Buteurs de Ligue1 9eme journee

MUNDO DEPORTIVO : « Umtiti brise le silence »

Mundo Deportivo a décroché une interview avec Samuel Umtiti, qui se lâche sur son mercato agité. « Je suis physiquement mieux maintenant que quand j’ai signé au Barça et j’espère avoir l’occasion de le montrer, a-t-il expliqué. Oui, j’ai pleuré quand j’ai vu le président. J’aime le Barça, je ne me vois pas dans un autre club. Mais je me suis senti seul. » On apprend aussi que plusieurs grands clubs européens sont venus aux nouvelles pour Ansu Fati : en France, en Angleterre, en Allemagne et en Italie. Seul le nom de Manchester United est éventé.

MARCA : « Être de taille »

Marca demande à l’Atlético Madrid et au Real Madrid d’assumer leur statut contre Liverpool et le Chaktior Donetsk lors de la 3e journée de la Ligue des Champions ce soir. Battus à domicile par le Sheriff Tiraspol, les Merengue abordent ce déplacement « comme une finale. »

SPORT : « Le facteur Ansu »

SPORT estime que le retour d’Ansu Fati au premier plan a redonné « vie au FC Barcelone dans un moment important de la saison. » De son côté, Joan Laporta a envoyé un SOS aux supporters du club catalan en leur demandant de venir en nombre au Camp Nou demain en C1 face au Dynamo Kiev (18h45).

AS : « Proposition d’amendement »

AS attend beaucoup du déplacement du Real Madrid à Kiev pour affronter le Chaktior Donetsk en C3. Le retour de Ferland Mendy dans le groupe de Carlo Ancelotti sera particulièrement scruté. On notera que le match PSG - RB Leipzig n’est pas du tout évoqué par le quotidien madrilène.

🗞👋 ¡BUENOS DÍAS! Estas son las PORTADAS de la PRENSA DEPORTIVA.#FelizMartes pic.twitter.com/RkrX7zTbNg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 19, 2021