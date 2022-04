FC Barcelone : Piqué réplique au scandale du siècle, une peur bleue envahit le Real Madrid

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

SPORT : « Déconnexion fatale »

Sport est profondément dégoûté au lendemain de la défaite terrible du FC Barcelone au Camp Nou contre Cadix (0-1). Après avoir dit adieu à la Ligue Europa jeudi dernier, déjà à domicile, les Blaugrana en ont sans doute fait en même en Liga, où le Real Madrid s'est envolé avec 15 points d'avance et 18 unités à prendre jusqu'en fin de saison.

MUNDO DEPORTIVO : « Autre couac »

Le « gros couac » contre Cadix a tout autant de mal à passer du côté de Mundo Deportivo. Le journal catalan rappelle que Joan Laporta est attendu aujourd’hui en conférence de presse pour faire le point sur le scandale des entrées contre Francfort. Le président du Barça devrait évoquer d'autres sujets.

AS : « Le Barça prend une pique »

As fait un jeu de mots en référence au Barça et Gerard Piqué, accusé d’avoir pris d’énormes commissions en relation avec la Fédération espagnole. De son côté, le Real Madrid peut être sacré dès dimanche en Liga. Selon Edu Aguirre, le vestiaire merengue craint que ce sacre soit officiel contre l’Espanyol Barcelone... juste avant Manchester City en C1. Cela pourrait avoir comme effet un relâchement coupable déjà redouté en interne.

MARCA : « Tout est légal »

Accusé d’être au centre du scandale du siècle en Espagne, pour avoir encaissé 24 M€ de commissions occultes au sujet de la Super Coupe via des intermédiaires arabes en lien avec sa société Kosmos, Piqué se défend. « Tout est légal, je n’ai rien à cacher, je me sent même fier de moi, a-t-il affirmé. Je sais séparer un accord commercial et le fait de recevoir une aide. »

Pour résumer Il est l’heure de se pencher sur la revue de presse espagnole, en date du mardi 19 avril 2022. Au menu : le scandale généré par Gerard Piqué au FC Barcelone et l’inquiétude du Real Madrid au sujet du sacre imminent en Liga.

