FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta bouscule 4 intouchables, la goutte de trop pour Messi ?

MUNDO DEPORTIVO : « In-touchables »

En titre de son édition du jour, Mundo Deportivo affirme que quatre joueurs intouchables dans le passé ne le seraient plus avec Joan Laporta à la présidence : Sergio Busquets, Sergi Roberto, Gerard Piqué et Antoine Griezmann. Les dirigeants blaugrana voudraient s’asseoir autour d’une table pour leur demander au moins de baisser leur salaire.

MARCA : « La discussion qui a tout changé en Liga »

Marca axe son édition du jour sur la conversation tenue par Diego Simeone aux joueurs de l’Atlético Madrid lors de la pause contre l’Osasuna Pampelune dimanche (2-1). Celle-ci pourrait influer directement sur le titre de champion.

AS : « Allegri-Raul, la grande décision »

AS se consacre au prochain entraîneur du Real Madrid en assurant que le poste se jouera entre Raul et Massimiliano Allegri. L’expérience du coach italien (53 ans) ferait de lui le favori à la succession de Zinédine Zidane mais Raul (43 ans) a l’avantage de connaître le club espagnol de l’intérieur. Comme un certain ZZ avant lui...

SPORT : « Xavi est déjà ici »

Si Ronald Koeman connaîtra son avenir seulement après le match dominical à Eibar, SPORT rappelle que Xavi passe ses vacances actuellement à Barcelone. Pour l’heure, l’intéressé n’a aucune nouvelle de Joan Laporta pour évoquer un éventuel retour au club. Par ailleurs, on apprend que Lionel Messi a du mal à digérer le dernier faux pas au Camp Nou contre le Celta Vigo (1-2). « Messi, un capitaine amer », glisse le journal catalan.