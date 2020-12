FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi laisse la porte ouverte, CR7 et Ramos lui cassent son coup

MARCA : « Le club est très mal »



Marca fait sa Une sur le grand oral passé dimanche par Lionel Messi devant le journaliste de La Sexta Jordi Evole. L’attaquant argentin n’est pas tendre avec la situation du FC Barcelone. En parallèle, le quotidien madrilène revient sur le sacre de Cristiano Ronaldo au titre de joueur du siècle aux Globe Soccer.

AS : « Je renverrai un burofax »



AS revient sur la période tracassée de ce même Messi, lorsqu’il a clairement émis le souhait de quitter le Barça au mercato estival. Par ailleurs, le journal espagnol explique que Luka Modric se verrait bien rester encore trois ans de plus au Real Madrid.

MUNDO DEPORTIVO : « Messi laisse la porte ouverte »

Mundo Deportivo faut remarquer que Messi n’a pas dit non à un futur au FC Barcelone, lui qui attend les élections présidentielles en janvier 2021 et surtout la fin de saison pour se positionner quant à son futur. MD met également en avant les doutes de Sergio Ramos sur sa prolongation au Real Madrid. « Nous verrons », a glissé le capitaine merengue.

SPORT : « Aujourd’hui, je suis très heureux ici »

SPORT ne peut s’empêcher de rester optimiste pour l’avenir de Messi et rappelle qu’il se sent bien en Catalogne. Par ailleurs, on apprend qu’Ousmane Dembélé a repris l’entraînement hier et pourrait être opérationnel mardi en Liga contre Eibar.