FC Barcelone - Mercato : pourquoi ça coince pour Messi, deux successeurs à Alba ciblés !

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

SPORT : « Les piliers de la Roja »

SPORT fait monter la sauce avant le choc des 8es de finale de l’Euro entre l’Espagne et la Croatie. le journal catalan évoque la situation de Philippe Coutinho au FC Barcelone, qui n’exclut pas de le conserver s’il baisse son salaire. L’Inter Milan et deux écuries anglaises étudient son prêt cet été.

MUNDO DEPORTIVO : « Plan latéral »

Mundo Deportivo assure que le Barça a deux alternatives en cas de départ de Jordi Alba à l’Inter Milan : Marcos Alonso (Chelsea) et José Luis Gaya (Valence FC). Par ailleurs, on sait désormais ce qui coince pour la prolongation de Lionel Messi. « Messi prolongera mais il reste des points à débloquer, assure le journaliste Xavier Hernandez Navarro. L’un d’eux concerne la fiscalité du nouveau contrat. Il faut rappeler que Messi a déjà eu des soucis pour fraude fiscale et il est normal que les deux parties soient méticuleuses sur ce point. Patience. »

AS : « Je pense toujours que je peux gagner »

AS se focalise sur la carrière de Fernando Alonso après son accident ces derniers mois et le début du Tour de France aujourd’hui. Le quotidien madrilène n’évoque que très peu le football si ce n’est pour lancer les 8es de finale de l’Euro avec Pays de Galles-Danemark (18h) et Italie-Autriche (21h).

MARCA : « Et en dessert, la Croatie »

Marca se concentre sur le choc de l’Euro entre l’Espagne et la Croatie et évoque la situation financière de l’Atlético Madrid. Celle-ci serait bien meilleure depuis qu’une assemblée d’actionnaires a débloqué la modique somme de 181,8 millions d’euros dans le capital du club !

Revista de prensa del 26 de junio https://t.co/hxJMbX67ze — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) June 26, 2021