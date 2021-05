FC Barcelone, PSG - Mercato : une immense nouvelle officialisée dimanche pour Messi !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

MUNDO DEPORTIVO : « Euro Bomba »

Mundo Deportivo fait sa Une du jour sur l’absence de joueurs du Real Madrid dans la liste de Luis Enrique à l’Euro avec l’Espagne. Le journal catalan explique par ailleurs qu’Eden Hazard veut quitter la Casa Blanca pour retourner à Chelsea cet été.

MARCA : « Je les encouragerai de chez moi »

La part belle est donnée à Sergio Ramos, grand absent de la liste de l’Espagne à l’Euro et qui encouragera ses compatriotes depuis sa résidence à Madrid. Unai Emery est interviewé par Marca à deux jours de la finale de la Ligue Europa entre Villarreal et Manchester Unietd. « United est redoutable mais on ne craint personne », assure l’ancien entraîneur du PSG.

AS : « Ni Ramos ni le Real Madrid »

AS est également sous le choc de l’absence de joueurs du Real Madrid à l’Euro avec l’Espagne. Par ailleurs, le quotidien madrilène explique un premier rapprochement entre le PSG et Kylian Mbappé quant à une prolongation.

SPORT : « Agüero, c’est signé »

SPORT confirme l’information de Josep Guardiola : Sergio Agüero va bel et bien signer au FC Barcelone pour évoluer aux côtés de Lionel Messi. Le journal catalan assure même que l’officialisation de sa signature aura lieu dimanche au lendemain de la finale de la Ligue des champions entre Chelsea et Manchester City à Porto. Grand ami de l’Argentin, « La Pulga » s’en frotte déjà les mains.