FC Barcelone, PSG : Xavi relance Haaland, le sacre de Messi fait tousser Benzema et le Real Madrid

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

SPORT : « Triplé d’Or »

Sport se délecte de voir trois joueurs estampillés FC Barcelone consacrés hier à Paris lors de la cérémonie du Ballon d’Or : Lionel Messi, Pedri et Alexia Putellas. Par ailleurs, on apprend que le FC Barcelone n’a pas écarté l’idée de recruter Erling Haaland en 2022 malgré une clause libératoire fixée à 75 millions d’euros.

MUNDO DEPORTIVO : « Or Blaugrana »

À l’instar de son concurrent, Mundo Deportivo fait la part belle au sacre multiple du Barça hier à Paris lors de la cérémonie du Ballon d’Or. L’indisponibilité de Neymar au PSG, estimée entre six et huit semaines, est aussi mise en avant après sa blessure à la cheville contre l'ASSE.

AS : « Ils sont en Or »

As félicite les grands gagnants du Ballon d’Or et donne des nouvelles de Karim Benzema. Selon le quotidien madrilène, le « malaise est palpable au Real Madrid après la quatrième place de l’attaquant français. » L’Équipe confirme le mal-être merengue : « Le lot de consolation risque d’être bien léger pour Benzema, qui obtient son plus haut classement au prestigieux trophée. La déception, comme sûrement l’incompréhension, est grande du côté de Madrid. »

MARCA : « Historique »

Marca a consacré une double page de Une pour évoquer la cérémonie du Ballon d’Or mais aussi les prix décernés après la saison de Liga. Là aussi, Messi s’était signalé en étant le Pichichi... devant Benzema. Son grand ami Luis Suarez, champion d’Espagne avec l’Atlético Madrid, a été élu meilleur joueur.