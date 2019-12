FC Barcelone – Real Madrid (0-0) : Madrid relance la théorie du complot arbitral

true

Deux jours après le match nul entre le FC Barcelone et le Real Madrid (0-0), les polémiques autour de la VAR et de l’arbitrage n’en finissent pas…

Au surlendemain du Clasico qui a vu le Real Madrid ramener un point du Camp Nou face au FC Barcelone (0-0), l’arbitrage fait toujours couler beaucoup d’encre dans les médias pro-madrilènes. Ce vendredi matin, « AS » et « Marca » résument en effet bien l’état d’esprit des supporters merengues avec deux « Une » complotistes.

La mano negra en Une de Marca

Les deux médias rappellent en effet que le Real n’a plus obtenu de penaltys en Catalogne depuis 12 ans et que l’arbitre a eu au moins deux occasions de le faire mercredi pour une semelle de Clément Lenglet et un tirage de maillot d’Ivan Rakitic. Cliché des deux fautes à la loupe, « AS » parle d’un « indignation claire » dans le clan du Real, les dirigeants ayant demandé de pouvoir écouter les échanges entre l’arbitre de terrain et la VAR.

? Esta es la #PortadaAS de este viernes 20 de diciembre de 2019. #FelizViernes

?￯ᄌマ Indiginación ‘clarisísima’ pic.twitter.com/ZCvSvk0kcY — Diario AS (@diarioas) December 20, 2019



Et la deuxième lame est passée par « Marca », qui va carrément jusqu’à laisser entendre que quelqu’un tire les ficelles et protège le Barça. Le titre du jour : « Madrid ne croit pas que la VAR mette fin à la mano negra ». Dans l’autre sens, sans doute que « Mundo Deportivo » ou « SPORT » aurait fait la même chose. Le folklore ibérique dans toute sa splendeur…