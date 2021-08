FC Barcelone, Real Madrid : accusé d'avoir comploté pour Messi au PSG, Florentino nie en bloc !

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Agacé du départ libre de Lionel Messi, Jaume Llopis a quitté le Conseil d'administration de Joan Laporta au FC Barcelone. Ce dirigeant, inconnu au bataillon jusqu'à lundi dernier, s'est ensuite largement épanché dans les médias pour accuser son ancienne direction d'avoir laissé filer le sextuple Ballon d'Or... Et même d'avoir comploté avec Florentino Perez et le Real Madrid pour faire partir Messi et favoriser la venue de Mbappé en Espagne.

Florentino dément avoir interféré dans les affaires du Barça

Pour étayer ses dires, Jaume Llopis a évoqué une amitié de longue date entre le président merengue et Ferran Reverter, le directeur général du Barça. Une information démentie par Florentino, qui a envoyé un communiqué pour dénoncer ces accusations sans fondement.

« Ferran Reverter ? C'est une personne que je n'ai rencontré que deux fois dans ma vie, une fois il y a quatre mois et l'autre fois samedi dernier lors de la rencontre qui a eu lieu à Barcelone avec le président Joan Laporta et le président Andrea Agnelli, alors que la communication officielle sur Messi avait déjà eu lieu. Par conséquent, il m'est impossible d'avoir eu une quelconque influence ni sur le départ de Messi ni sur toute autre décision du FC Barcelone », a affirmé Florentino Perez qui attend désormais de Jaume Llopis qu'il rectifie ses déclarations « dans les plus brefs délais ».