FC Barcelone – Real Madrid : Antoine Griezmann admiratif du bilan de Benzema

Antoine Griezmann est un grand fan de son compatriote Karim Benzema. Les deux hommes croiseront le fer ce mercredi lors de FC Barcelone-Real Madrid.

Ce mercredi soir, Antoine Griezmann disputera son premier Clasico au Camp Nou entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Un match (toujours) très attendu sur la planète football et qui verra l’opposition de deux des meilleurs attaquants français.

S’il n’a plus côtoyé Karim Benzema avec l’équipe de France depuis l’affaire de la sextape en 2015, « Griezi » apprécie toujours autant le buteur du Real. Ainsi, et dans une interview accordée à la chaîne « Movistar+ », l’ancien joueur des Colchoneros s’est enflammé pour Benzema.

« A la fin, il te met 15 ou 20 buts par saison »

« On remet toujours Benzema en question et, à la fin, il te met 15 ou 20 buts par saison. C’est l’un des meilleurs numéros 9 qu’il y a », a estimé Griezmann. Quand on connait la rivalité entre les deux clubs, pas sûr que les Socios du Barça n’apprécient le timing du clin d’oeil. Elément de réponse, ce soir, à partir de 20 heures.