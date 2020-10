FC Barcelone, Real Madrid : Bartomeu déclare encore la guerre à Messi & Co, le défi de Zidane

MARCA : « Le marathon commence »

MARCA consacre sa couverture du jour au marathon qui attend le Real Madrid de Zinédine Zidane, qui va enchaîner un match contre Cadix, une rencontre de Ligue des champions en semaine et le Clasico contre le FC Barcelone dans huit jours !

AS : « Bon plan »

AS se réjouit du retour de la Liga après la trêve internationale et savoure la programmation du jour en Espagne : Grenade - FC Séville (13h), Celta Vigo - Atlético Madrid (16h), Real Madrid - Cadix (18h30) et Getafe - FC Barcelone (21h). Alléchant !

SPORT : « Ici, c’est moi qui commande »

SPORT revient sur la conférence de presse animée de Ronald Koeman. L’entraîneur du FC Barcelone a recadré Antoine Griezmann en lui rappelant que c’est lui qui commandait en Catalogne. Le journal catalan affirme que la guerre est repartie entre Josep Maria Bartomeu et le vestiaire blaugrana en raison de la nouvelle demande de baisse de salaires de la direction. Lionel Messi et consorts ne sont pas d’accord.

MUNDO DEPORTIVO : « Le coach commande »

Mundo Deportivo consacre sa Une au même sujet que son homologue catalan, avec Koeman en chef de file. MD affirme que Lionel Messi sera titulaire contre Getafe ce samedi (16h) malgré son retour récent d’Amérique du Sud.