FC Barcelone – Real Madrid : Bellingham au cœur d’un scandale avant le Clasico, Ramos s’est excusé !

Si Carlo Ancelotti a serré les dents pour ne pas balancer sur l’arbitrage après le match Real Madrid – FC Séville (1-1), agacé par un coup de coude de Sergio Ramos à Jude Bellingham non sanctionné, du côté de Barcelone c’est une autre action de la rencontre qui fait tousser.

Image à l’appui, la presse catalane s’étonne en effet que l’international anglais n’a pas été sanctionné d’un carton rouge pour un sale geste sur Ivan Rakitic sous les yeux de l’arbitre. En effet, on rappelle dans les médias pro-Barça que Bellingham, compte-tenu de ce geste, n’aurait jamais dû avoir la possibilité d’être aligné dimanche prochain à Montjuïc pour le Clasico face au FC Barcelone.

🇪🇸 La presse catalane crie au scandale après que Jude Bellingham ait échappé au carton rouge contre le FC Séville pour un geste dangereux sur Ivan Rakitic ! 🟥 Elle estime qu'il aurait dû être exclu et manquer le clasico, samedi prochain au Camp Nou. https://t.co/xtT1IRlhNK

Sans transition, Defensa Central nous apprend que Sergio Ramos est allé s’excuser dans le vestiaire du Real Madrid après sa prestation assez sale de samedi soir, où il s’est « accroché » avec plusieurs joueurs de Merengue. Il aurait notamment fait amende honorable après de Jude Bellingham pour son coup de coude ou encore auprès d’Eduardo Camavinga pour son accrochage. On devine que l’Andalou sera le premier supporter du Real dimanche prochain sur le Clasico…

