FC Barcelone, Real Madrid : Benzema et Messi à l'honneur, le dossier Depay (OL) relancé !

Marca : « Le Champion est de retour »

Ce lundi, Marca titre sur la victoire du Real Madrid face à Eibar (3-1), s'enthousiasmant de la prestation d'ensemble des Merengue : « Le Champion est de retour », peut-on lire. Le quotidien met en avant la solide prestation des hommes de Zinédine Zidane qui enchaînent une quatrième victoire de rang porté par un grand Karim Benzema auteur d'un but et d'une passe décisive.

AS : « Amoureux de Benzema »

De son côté, AS met en avant la nouvelle prestation XXL du Français. Il est aussi question du projet de Superligue européenne défendu par Florentino Perez et contre laquelle le président de la Liga Javier Tebas monte au front.

? Nuestra portada de hoy, lunes 21 de diciembre

Mundo Deportivo : « Oh roi »

En Catalogne, au surlendemain du match raté contre le FC Valence (2-2), on préfère retenir le positif : l'entrée de Lionel Messi dans la légende avec le record de buts du roi Pelé dans un même club égalé (643). On note aussi les bonnes dispositions du défenseur uruguayen Ronald Araujo « un central avec une âme de N°9 ».

SPORT : « Il est temps de recruter »

Comme souvent, SPORT fait sa Une sur le Mercato du Barça avec un cliché de Ronald Koeman parlant au lyonnais Memphis Depay. Ronald Koeman aurait insisté sur sa volonté de recruter en janvier, la venue de l'attaquant batave pourrait se faire contre 5 M€ selon eux et il faudra également négocier avec Manchester City pour le défenseur Eric Garcia. Le média revient également sur l'échange de compliments entre Messi et Pelé et critique la victoire du Real Madrid contre Eibar (3-1) entâché, selon eux, d'un « cadeau de la VAR ».