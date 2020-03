FC Barcelone, Real Madrid – Coronavirus : le président de la LFP fait une promesse

true

En Espagne, les questions sont aujourd’hui les mêmes qu’en Ligue 1 : qu’adviendra-t-il de la saison de Liga si d’aventure le calendrier bouleversé par l’épidémie de coronavirus empêchait de faire jouer les journées restantes ? Entre la possibilité d’une « saison blanche » avec reprise du classement de l’année précédente pour les compétitions européennes ou la possibilité d’entériner le classement à l’instant t, Javier Tebas ne veut pas choisir.

Dans un entretien à la radio « Cadena COPE », le président de la Liga a fait comme Didier Quillot et Nathalie Boy de la Tour en Ligue 1 – Ligue 2 : il a assuré que la saison se terminerait dans les temps et que le Real Madrid et le FC Barcelone pourront continuer leur lutte à distance pour le titre de champion 2020.

«J’ai travaillé par le biais de conversations téléphoniques et de vidéoconférences tout au long du week-end avec des institutions européennes, et des présidents de clubs espagnols, car nous devons nous coordonner. Je me suis aussi entretenu avec l’Italie, l’Allemagne et d’autres présidents de ligue, pour cadrer les calendriers», a-t-il expliqué : «Nous avons 25 % de la saison à jouer et tout le budget devra être revu, ce sont les dégâts qui peuvent survenir si la compétition n’est pas terminée».