FC Barcelone, Real Madrid : coronavirus oblige, décision retentissante à venir en Liga ?

true

C’est LA grosse rumeur de la matinée. Et elle fait déjà jaser en Espagne. En effet, et selon la Cadena Cope, la Fédération espagnole de football pourrait, et le conditionnel est de rigueur, suspendre définitivement la Liga.

Seul souci, et non des moindres, si une telle décision était prise, qui serait déclaré champion d’Espagne cette saison ? Le FC Barcelone, actuellement en tête devant le Real Madrid au classement avec deux points d’avance ? Un match d’appui entre les deux clubs pourrait-il être imaginé ?

Le sujet risquerait de faire parler comme jamais. Et notamment au sein des deux clubs phares du football ibérique.