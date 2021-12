FC Barcelone, Real Madrid : Dembélé vend la mèche pour son avenir, coup dur pour Benzema

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

SPORT : « Solution Dembélé »

Sport assure que la solution du FC Barcelone pour faire un résultat demain à Munich se nomme Ousmane Démbélé, sur qui Xavi compte énormément. Problème : Jota Jordi a affirmé hier soir sur le plateau d’El Chiringuito que l’international tricolore avait annoncé à son coach son départ en fin de saison ! « Il peut encore le convaincre de rester mais Dembélé lui a dit de planifier la prochaine saison sans lui », a affirmé l’ancien joueur du Barça. Edu Aguirre nous apprend par ailleurs qu’aucune fracture n’est venue entacher la blessure au genou de Karim Benzema mais que son forfait face à l’Inter Milan n’augurait rien de bon pour la suite à moyen terme. « Il sera juste pour le derby contre l’Atlético Madrid dimanche », confirme le journal catalan.

MUNDO DEPORTIVO : « Foi en Dembélé »

Dembélé fait aussi la Une de Mundo Deportivo, tout aussi sûr que son concurrent que le champion du monde 2018 sera la meilleure arme du Barça pour valider son ticket en 8es de finale de la Ligue des champions à Munich (21h). De son côté, Ansu Fati ne sera pas remis à temps pour le choc en Bavière.

AS : « À la vie, à la mort »

As fait sa Une du jour sur le destin très aléatoire de plusieurs clubs phares de Liga en C1. C’est donc le cas de Xavi au Barça mais aussi de Diego Simeone à l’Atlético Madrid, Julen Lopetegui au Séville FC ou encore d’Unai Emery à Villarreal. Par ailleurs, Luka Jovic sera bel et bien titulaire demain contre l’Inter Milan (21h) en lieu et place de Benzema au Bernabeu.

MARCA : « Un cran plus haut »

Marca met en avant le premier bilan de Carlo Ancelotti depuis son retour sur le banc du Real Madrid. Celui-ci est tout simplement excellent à tel point que l’ancien coach du PSG pourrait devenir le premier entraîneur de l’histoire à remporter les cinq grands championnats !