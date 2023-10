FC Barcelone, Real Madrid : des nouvelles troublantes de Yamal, une faveur pour Bellingham

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

SPORT : « Seul le requin a mordu »

Le but salvateur de Ferran Torres hier à Porto a suffi au FC Barcelone pour se sortir d’une belle galère en Ligue des champions. Xavi, lui, a donné des nouvelles de Lamine Yamal, qui s’est absenté en plein match pour aller aux toilettes... sans jamais revenir ! « Il ne se sentait pas bien. Cela faisait un moment qu'il me disait qu'il se sentait mal, qu'il n'était pas bien, qu'il avait mal au ventre, a indiqué le coach catalan face aux médias. Nous avons profité d'une pause, mais il n'a pas pu continuer. On m’a dit qu’il n’en sortait pas. »

MUNDO DEPORTIVO : « Loin des fantômes »

Torres a écarté les vieux démons du Barça en Ligue des champions en donnant un précieux succès à Porto (1-0). La Coupe du monde 2030, qui sera conjointement organisé au Maroc, au Portugal et en Espagne fait la joie de la presse catalane.

Presse madrilène

AS : « Rêve assouvi »

La presse madrilène se délecte aussi de l’organisation du Mondial 2030, dont la finale se jouera au stade Santiago-Bernabeu. Au Real Madrid, Carlo Ancelotti a changé de système pour que Jude Bellingham soit plus à l’aise : l’Italien pense que c’est la meilleure façon de remporter des titres cette saison.

MARCA : « Nous organiserons le meilleur Mondial de l’Histoire »

La Coupe du monde 2030 est également à l’honneur dans Marca qui n’a pas peur d’annoncer fièrement la couleur à la planète entière : « Nous organiserons le meilleur Mondial de l’Histoire. » La victoire aux forceps de l’Atlético Madrid contre Feyenoord (3-2) est aussi mis en avant.

La ilusión por acoger el segundo Mundial de fútbol en España se refleja en las portadas de hoy jueves. pic.twitter.com/M6OuvXDjnj — Paco López (@PacoLopezpress) October 5, 2023

