FC Barcelone - Real Madrid, le live-texte

Victorieux deux fois sur deux face au Real Madrid en 2023, le FC Barcelone va tenter de réaliser la passe de trois à l'occasion de la demi-finale retour de la Coupe du Roi ce mercredi soir (21h) au Camp Nou. Avec un but d'avance avant de recevoir les Merengue, les Blaugranas ont la main. Ne manquez rien du match via le direct commenté de But ! Football Club.