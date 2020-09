FC Barcelone, Real Madrid : Fati, Messi, Lautaro et Bale sont les vedettes du jour

Lionel Messi est attendu à l’entraînement du FC Barcelone ce lundi. A partir de 17h30, on saura dans quel état d’esprit se trouve le prodige argentin après son faux départ au mercato. En attendant, c’est son petit chouchou Ansu Fati (17 ans) qui phagocyte l’actualité du jour.

Pour AS et Marca, il n’y a pas de doute : l’attaquant du FC Barcelone est l’avenir de l’Espagne. Marca, qui donne sa priorité à Carlos Sainz deuxième à Monza derrière Pierre Gasly, ajoute Gareth Bale en Une. L’ailier gallois est attendu aujourd’hui à Madrid et doit rencontrer Zinédine Zidane.

🇪🇸 'Ansu Fati tira la puerta abajo'

📰 Esta es nuestra portada de hoy, 7 de septiembre pic.twitter.com/DPQcInr2oe — Diario AS (@diarioas) September 6, 2020

Messi n'occupe plus la Une !

En Catalogne, le retour de Messi n’est pas si attendu que cela. Fati est là aussi au cœur de l’actualité, lui qui est entré dans l’histoire face à l’Ukraine (4-0) d’un tir de l’extérieur de la surface après avoir éliminé trois défenseurs, dont un grâce à un petit pont. Le jeune ailier du Barça est ainsi devenu hier le plus jeune buteur de l’histoire de la Roja, à 17 ans et 311 jours.

🗞️ La portada del 7 de septiembre



🌠 'Histórico Ansu'https://t.co/RD0daHdPsk pic.twitter.com/PYypkn3ySf — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 6, 2020

Un sommet pour Lautaro prévu à Milan

SPORT conclut enfin en faisant savoir qu’un sommet est programmé à Milan avec lautaro Martinez. Ronald Koeman veut l’attaquant argentin pour renforcer son secteur offensif. L’Inter demande 85 M€ mais le FC Bardelone souhaiterait faire tomber ce montant à 65 M€ en incluant Arturo Vidal dans l’opération.