FC Barcelone, Real Madrid : Fati va manquer longtemps à Messi, Benzema et les Merengue KO

MARCA : « Le Real Madrid... de peine maximale »



Marca n’est pas tendre avec le Real Madrid, revenu de Mestalla avec une lourde défaite dans les valises en raison notamment d’un CSC de Raphaël Varane et de trois penalties en faveur du Valence FC (1-4) ! Pour couronner le tout, Karim Benzema s'est blessé aux adducteurs en fin de match.

AS : « De peine et de penalty »



AS ne dit pas autre chose que son concurrent et souligne qu’une telle sentence (3 penalties contre)) n’était jamais arrivé au Real Madrid dans toute son Histoire ! Le quotidien madrilène assure par ailleurs qu’Ansu Fati sera opéré aujourd’hui du ménisque et sera absent quatre mois !

Revista de prensa 9 de noviembre https://t.co/rFJNIjqTLA — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) November 9, 2020

SPORT : « KO »

SPORT se délecte de la lourde défaite encaissée par le Real Madrid à Valence et met l’accent sur le faut qu’il n’a pas été « aidé cette fois-ci par le VAR. » Le journal catalan fait aussi un point sur l’état de santé de Fati et annonce pour sa part un délai d’indisponibilité de trois mois.

MUNDO DEPORTIVO : « Douche froide pour Madrid »

Le revers du Real Madrid barre également la Une de Mundo Deportivo, qui savoure cette défaite historique. « Un Real sans âme encaisse une volée qui met en avant ses faiblesses », estime le quotidien espagnol avec trois options pour Fati : suture (4 à 5 mois d’absence), extirpation (6 à 8 semaines) et enfin traitement conservateur (moins lourd).