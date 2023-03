FC Barcelone – Real Madrid : Florentino Perez a pris une décision radicale pour le Clasico !

Alors que son rôle trouble dans l'affaire « Negreira » visant à déstabiliser le FC Barcelone a été mis au grand jour, Florentino Perez a pris une décision forte concernant le Clasico. Le président du Real Madrid ne sera pas au Camp Nou ce soir.

En effet, comme le rapporte El Mundo, le boss des Merengue a bien conscience que les relations sont désormais polaires avec Joan Laporta et ne mettra pas d'huile sur le feu en s'affichant aux côtés de son meilleur ennemi du moment dans la tribune présidentielle.

Florentino Perez n'a pas apprécié que le président du FC Barcelone annule son traditionnel déjeuner d'avant-match en représailles de la décision du Real de se porter partie civile dans le procès Negreira. Au delà de ça, il craignait un accueil particulièrement houleux à son arrivée au stade.

Dans ce match forcément à grosse tension, Joan Laporta a pris la parole à l'occasion d'une allocution très officielle sur le compte Twitter du FC Barcelone pour rappeler que ce match était surtout l'occasion de faire un grand pas vers l'objectif de remporter la Liga plus que de régler certains comptes personnels :

Message from President @JoanLaportaFCB ahead of #ElClásico: "We have a great opportunity to take a firm step towards our objective of winning La Liga." pic.twitter.com/xAQFmH3Itx