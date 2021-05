FC Barcelone, Real Madrid, Juventus : l'UEFA a mis d'énormes garde-fous contre la Super League

Les frondeurs dénoncent des "pressions inacceptables"

Dans un communiqué publié suite aux décisions prises hier, les trois derniers frondeurs que sont le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus de Turin ont contre-attaqué.

« Les clubs fondateurs ont ont subi et continuent de souffrir de pressions, menaces et infractions inacceptables de tiers pour abandonner le projet et renoncer ainsi à leur droit et à leur devoir de fournir des solutions à l’écosystème du football via des propositions concrètes et un dialogue constructif. Cela est intolérable en vertu de l’État de droit et les tribunaux se sont déjà prononcés en faveur de la proposition de la Super League, ordonnant à la FIFA et à l’UEFA de s’abstenir, directement ou par l’intermédiaire de leurs organes affiliés, de prendre toute mesure susceptible d’entraver cette initiative », peut-on notamment lire dans cette missive en cinq points.

Concernant les neufs clubs qui ont lâché le projet, le message est le suivant : « Nous regrettons de voir que nos amis et partenaires fondateurs du projet de Super League se sont maintenant retrouvés dans une position aussi incohérente et contradictoire en signant hier un certain nombre d’engagements à l’UEFA ».