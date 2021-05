FC Barcelone, Real Madrid, Juventus : l'UEFA fait pleuvoir les amendes, les trois clubs toujours menacés d'exclusion !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

L'UEFA a décidé de frapper très fort contre les frondeurs à l'origine de la Super League. Non seulement l'instance internationale, présidée par Alexander Ceferin, a décidé faire disparaître les deux places octroyées à l'indice UEFA pour la réforme de la Ligue des Champions en 2024 mais il est aussi prévu une sanction individuelle pour les 12 clubs mutins.

5% de retenus sur revenus + 15 M€ d'amende au total

Comme le révèle l'AP et le confirme l'UEFA par le biais d'un communiqué, neuf des douze frondeurs ont déjà trouvé un accord avec l'UEFA afin d'éviter l'exclusion. Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Liverpool, l'Atletico Madrid, l'Inter Milan et le Milan AC ont tous accepté que l'instance européenne bloque 5% de leurs revenus la saison prochaine. Ces neuf formations devront en plus s'affranchir d'une amende de 15 M€ (1,6 M€ chacun) à un fonds pour le développement et le soutien du football amateur.

Reste désormais à solutionner le cas des trois clubs qui n'ont pas encore renoncé à la Super League. Le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus de Turin seront prochainement renvoyés devant les instances disciplinaires de l'UEFA. La menace d'une exclusion des Coupes d'Europe plane bien évidemment sur les trois clubs.